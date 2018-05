Le Cortège des chats attire 50.000 spectateurs à Ypres

Le roi Philippe sur les bancs d’école en Flandre

Le roi Philippe a visité ce mardi à Torhout, en Flandre occidentale, le Groupe scolaire Sint-Rembert, qui regroupe tant l’enseignement général que technique et professionnel. Dès l’an prochain, les écoliers pourront aussi suivre une formation en alternance dans deux écoles techniques. Ils apprendront ainsi la matière non seulement sur les bancs d’école, mais aussi sur le lieu de travail. Cet enseignement appliqué devrait leur permettre de trouver ensuite plus facilement un emploi.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Le roi Philippe sur les bancs d’école en Flandre

Le roi Philippe a visité ce mardi à Torhout, en Flandre occidentale, le Groupe scolaire Sint-Rembert, qui regroupe tant l’enseignement général que technique et professionnel. Dès l’an prochain, les écoliers pourront aussi suivre une formation en alternance dans deux écoles techniques. Ils apprendront ainsi la matière non seulement sur les bancs d’école, mais aussi sur le lieu de travail. Cet enseignement appliqué devrait leur permettre de trouver ensuite plus facilement un emploi.