La Zinneke Parade expose la multiculturalité des quartiers

La 10e édition de la Zinneke Parade a traversé samedi les rues de Bruxelles. Quelque 1.500 participants, venus des quatre coins de la capitale, y ont pris part, donnant ainsi un échantillon de la diversité des origines et cultures qui résident à Bruxelles. Les spectateurs étaient encore plus nombreux. Le thème de cette année était l’illégalité. Les participants ont passé des mois à préparer leurs costumes et leurs danses, expliquait l’une des membres d’un groupe venu de Neder-over-Heembeek.

