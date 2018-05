Consigner les cannettes et bouteilles en plastique ?

Lettre ouverte des pilotes de Brussels Airlines

Les pilotes de la compagnie aérienne belge, qui mèneront lundi 14 et mercredi 16 mai des actions de grève, demandent davantage de compréhension et de respect. Dans une lettre ouverte adressée aux passagers et envoyée à la rédaction de la VRT, les pilotes soulignent que leur action ne vise pas seulement un meilleur salaire. La pression de travail a augmenté ces dernières années, en raison d’une concurrence accrue entre compagnies aériennes.

