Un parking de dissuasion sera installé au parking C du Heysel

Un accord de principe a été signé dans le but de créer un parking de dissuasion sur le parking C, situé sur le plateau du Heysel. Une navette devrait également être crée afin d’assurer la liaison entre le parking et la station de métro Roi Baudouin. L'objectif est de répondre aux problèmes de mobilité causés par la fermeture cet été du tunnel Léopold II, suite à des travaux de rénovation. Le tunnel sera totalement fermé à la circulation pendant les mois de juillet et août pendant trois étés successifs.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Un parking de dissuasion sera installé au parking C du Heysel

Un accord de principe a été signé dans le but de créer un parking de dissuasion sur le parking C, situé sur le plateau du Heysel. Une navette devrait également être crée afin d’assurer la liaison entre le parking et la station de métro Roi Baudouin. L'objectif est de répondre aux problèmes de mobilité causés par la fermeture cet été du tunnel Léopold II, suite à des travaux de rénovation. Le tunnel sera totalement fermé à la circulation pendant les mois de juillet et août pendant trois étés successifs.