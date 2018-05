Le nouveau Musée d’art contemporain de Bruxelles pris d’assaut

Un câble sous marin va relier la Belgique au Royaume-Uni

Un câble sous-marin de 140 km de long devrait arriver dans les prochains jours à Zeebrugge. L’interconnexion Nemo Llink reliera alors la Belgique et le Royaume-Uni et permettra de transporter de l’électricité dans les deux sens entre les deux pays. Une station de conversion et un poste de transformation sont en construction de chaque côté de la mer du Nord pour leur raccordement.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Un câble sous marin va relier la Belgique au Royaume-Uni

Un câble sous-marin de 140 km de long devrait arriver dans les prochains jours à Zeebrugge. L’interconnexion Nemo Llink reliera alors la Belgique et le Royaume-Uni et permettra de transporter de l’électricité dans les deux sens entre les deux pays. Une station de conversion et un poste de transformation sont en construction de chaque côté de la mer du Nord pour leur raccordement.