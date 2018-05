World’s biggest Gregorian chant festival in Watou

Le bourgmestre de Bruxelles remet les clés de la Ville à Dark Vador

La Ville de Bruxelles se trouve provisoirement entre les mains de Dark Vador et de l'Empire. Le personnage de la saga Star Wars a reçu vendredi les clés de la ville des mains du bourgmestre Philippe Close (PS). Le transfert a eu lieu dans le cadre de la journée internationale de Star Wars, fixée au 4 mai, et de l'exposition en cours au Palais 2 au Heysel, "Star Wars Identités". Avant que Dark Vador et ses soldats Stormtroopers ne reçoivent les clés de Bruxelles, ils ont quelque peu paradé dans la ville et sur la Grand-Place, ce qui a attiré les regards et les selfies.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Le bourgmestre de Bruxelles remet les clés de la Ville à Dark Vador

La Ville de Bruxelles se trouve provisoirement entre les mains de Dark Vador et de l'Empire. Le personnage de la saga Star Wars a reçu vendredi les clés de la ville des mains du bourgmestre Philippe Close (PS). Le transfert a eu lieu dans le cadre de la journée internationale de Star Wars, fixée au 4 mai, et de l'exposition en cours au Palais 2 au Heysel, "Star Wars Identités". Avant que Dark Vador et ses soldats Stormtroopers ne reçoivent les clés de Bruxelles, ils ont quelque peu paradé dans la ville et sur la Grand-Place, ce qui a attiré les regards et les selfies.