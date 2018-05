Le concours Reine Elisabeth de chant prend son envol

Quoi de neuf en Flandre?

La N-VA veut-elle conquérir Bruxelles ? La semaine dernière, le parti de Bart De Wever a présenté des listes dans 11 des 19 communes bruxelloises, avec en premier plan sur les brochures, le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken, et le ministre de l’Intérieur Jan Jambon. Mais quel est l’objectif de cette démarche ? Laisse-t-elle présager un blocage de la Région bruxelloise en 2019, et donc de nouvelles négociations communautaires sur l’avenir du pays ? Le journaliste de la VRT, Ivan De Vadder nous éclaire sur la question.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

