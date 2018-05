Violents incidents après le match entre le Beerschot et l'Antwerp

Le concours Reine Elisabeth de chant prend son envol

La première épreuve du Concours musical Reine Elisabeth de Belgique 2018, dédié au chant, a lieu ces mardi et mercredi au Studio 4 de Flagey, à Bruxelles. Les 55 candidats sélectionnés ont 10 minutes pour convaincre le prestigieux jury. Parmi eux, 6 sopranos belges: Marianne Croux, Déborah Salazar, Julie Gebhart, Cécile Lastchenko qui effectue une formation supérieure à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, à Waterloo, et puis Emma Posman et Charlotte Wajnberg. L’un des candidats attendus est aussi le contre-ténor congolais Serge Kakudji, qui vit à Bruxelles.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Le concours Reine Elisabeth de chant prend son envol

La première épreuve du Concours musical Reine Elisabeth de Belgique 2018, dédié au chant, a lieu ces mardi et mercredi au Studio 4 de Flagey, à Bruxelles. Les 55 candidats sélectionnés ont 10 minutes pour convaincre le prestigieux jury. Parmi eux, 6 sopranos belges: Marianne Croux, Déborah Salazar, Julie Gebhart, Cécile Lastchenko qui effectue une formation supérieure à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, à Waterloo, et puis Emma Posman et Charlotte Wajnberg. L’un des candidats attendus est aussi le contre-ténor congolais Serge Kakudji, qui vit à Bruxelles.