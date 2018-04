Anderlecht : l’auteur présumé du jet de pierre arrêté

Anvers accueille DIVA, le tout nouveau Musée des Diamants

Le DIVA, le Musée des Diamants, de la Joaillerie et de l’Orfèvrerie ouvre ses portes ce week-end à Anvers. Il a été présenté ce lundi à la presse, en présence du bourgmestre Bart De Wever (N-VA). Le DIVA désire dépasser la simple fonction d’exposition, et propose ainsi aux visiteurs une expérience de vécu, où des contes historiques et contemporains autour du diamant prennent vie.

