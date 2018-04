Amende pour qui fume en voiture en présence d’enfants

Une Journée tout simplement dédiée à la danse

Pour la troisième année consécutive, on célébrait ce samedi en Flandre et à Bruxelles la Journée de la danse. Avec des représentations dans les théâtres et les centres culturels, mais aussi de la danse dans les rues. A Gand (Flandre orientale), 300 membres de diverses compagnies de danse, mais aussi de simples amateurs se sont retrouvés sur le Kouter pour danser "Le Sacre du Printemps" d’Igor Stravinsky.

