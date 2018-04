Des nouveaux compteurs numériques d’énergie dès 2019

La plus grande ferme urbaine d’Europe est à Anderlecht

Des fermes ont fait leur apparition dans les villes depuis quelques temps déjà, souvent sur un toit ou dans une cave. Mais une ferme qui voit le jour dans l’ombre d’un abattoir, c’est plutôt surprenant. C’est le cas de la Ferme Abattoir, qui se trouve dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, perchée sur la halle alimentaire Foodmet. Il s’agit même de la plus grande ferme urbaine d’Europe, qui unit la culture de légumes et l’élevage de poissons, 100% naturels. On parle du système d’aquaponie, précise le manager Noémie Benoit.

