Abattre des arbres pour empêcher les migrants de s'y cacher

Sur le parking d'autoroute de Ranst, à Anvers, mais aussi sur d'autres aires de repos le long de l'E313, de nombreux arbres ont été coupés afin d'empêcher les migrants de s'y cacher avant de pouvoir sauter dans un camion et de réussir à rejoindre la Grande-Bretagne. La période choisie est critiquée en Flandre car c'est le moment où les arbres sont en fleurs et aussi où les oiseaux construisent leur nid. L'Agence flamande des Routes et de la Circulation, reconnaît qu'il s'agit d'une erreur de planning.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Abattre des arbres pour empêcher les migrants de s'y cacher

Sur le parking d'autoroute de Ranst, à Anvers, mais aussi sur d'autres aires de repos le long de l'E313, de nombreux arbres ont été coupés afin d'empêcher les migrants de s'y cacher avant de pouvoir sauter dans un camion et de réussir à rejoindre la Grande-Bretagne. La période choisie est critiquée en Flandre car c'est le moment où les arbres sont en fleurs et aussi où les oiseaux construisent leur nid. L'Agence flamande des Routes et de la Circulation, reconnaît qu'il s'agit d'une erreur de planning.