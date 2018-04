Hommage unique à 22 sous-mariniers allemands de la Grande Guerre

De jeunes ados aux urgences pour consommation de drogue

De plus en plus de jeunes qui ont consommé de la drogue aboutissent au service des urgences de la Middelheimziekenhuis d’Anvers. Parfois ces jeunes sont déjà dépendants mais le plus souvent il s’agit d’adolescents qui ont fait l’expérience de combiner la consommation de drogue avec de l’alcool. Parfois ils n'ont n’ont que 10 ou 13 ans. Toute la difficulté pour les médecins et de parvenir à savoir ce qu’ils ont consommé. Le Dr Stroobants plaide dès lors pour une autre politique en matière de drogue.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

De jeunes ados aux urgences pour consommation de drogue

De plus en plus de jeunes qui ont consommé de la drogue aboutissent au service des urgences de la Middelheimziekenhuis d’Anvers. Parfois ces jeunes sont déjà dépendants mais le plus souvent il s’agit d’adolescents qui ont fait l’expérience de combiner la consommation de drogue avec de l’alcool. Parfois ils n'ont n’ont que 10 ou 13 ans. Toute la difficulté pour les médecins et de parvenir à savoir ce qu’ils ont consommé. Le Dr Stroobants plaide dès lors pour une autre politique en matière de drogue.