Bart De Wever au départ du marathon d'Anvers

Ateliers de misère : la Belgique pas encore assez sévère

Les multinationales qui font fabriquer des vêtements dans des ateliers clandestins ne doivent pas craindre les sanctions en Belgique. "Notre pays ne prend pas ses responsabilités", estime Huib Huyse de l’Institut de recherches pour le Travail et la Société (HIVA) de l’Université catholique de Louvain. Cinq ans après qu’un bâtiment de 8 étages s’écroule à Rana Plaza, au Bangladesh, où des enfants confectionnaient des vêtements pour des marques comme Benetton et Primark, les choses n’ont pas assez changé. Les promesses des entreprises de veiller à de bonnes conditions de production et des salaires décents n’ont pas suffisamment été mises en pratique.

