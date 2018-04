Le cyclotourisme prend de la vitesse en Flandre

Les chauffeurs de taxis devront parler le néerlandais

Le gouvernement flamand a approuvé ce vendredi un nouveau décret pour les taxis. Il obligera les chauffeurs actifs en Flandre à pouvoir communiquer avec leurs clients en néerlandais, mais il prévoit aussi la suppression de certaines règles, afin de démocratiser le prix de la course. Les chauffeurs recevront une autorisation d’exploitation pour toute la Flandre et plus seulement pour une commune. Les nouvelles règles seront en vigueur pour les taxis classiques et les services alternatifs, comme Uber.

