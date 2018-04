Wiedersehen nach 76 Jahren

Le potager de ville, un concept au succès grandissant

Sur le toit d’un grand magasin bruxellois, situé dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, se cache un jardin étonnamment fourni. L’espace abrite en effet des centaines de plantes, et regroupe pas moins de 70 sortes différentes de fruits, légumes et épices. Le concept, élaboré sur ce commerce par Peas & Love, connait un succès grandissant, et ouvrira bientôt sur le toit des tours WTC au nord de la capitale.

