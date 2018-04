Des Belges participent au sauvetage d’éléphants au Laos

Emplois : VDAB et le secteur privé créent Talent-Tinder

L’office flamand pour l’emploi VDAB et la start-up limbourgeoise Odyn créent une banque de talents pour permettre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises de se trouver plus facilement. Dès le mois de juin, qui le souhaite pourra s’inscrire sur la plateforme Talent-Tinder et y proposer ses connaissances professionnelles, compétences et talents. Les entreprises à la recherche de personnel pourront alors contacter des candidats via la plateforme.

