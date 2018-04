La VRT retrouve dans ses archives une interview unique de Kurt Cobain

La Flandre orientale se cherche un nouveau gouverneur

L’actuel gouverneur de Flandre orientale, Jan Briers, prendra sa pension à la fin du mois d’octobre. Lors de la précédente législature, le gouvernement flamand avait décidé de rendre plus objective et transparente la procédure de sélection d’un nouveau gouverneur. C’est la première fois que cette décision est mise en pratique, par le biais d’une offre d’emploi à laquelle tout un chacun peut répondre. Un bureau externe étudiera les candidatures et fera une liste de candidats adéquats, qu’il remettra aux autorités.

