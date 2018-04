L’art de l’échec exposé en psychiatrie à Duffel

85 euros pour une rencontre avec l’héroïne de X-Files à Gand

Pas moins de 32.000 visiteurs sont passés ce week-end par le Flanders Expo de Gand pour assister au FACTS, le plus grand évènement de pop culture du Benelux. La vedette la plus convoitée de cette 30e édition était incontestablement l’actrice Gillian Anderson, de la série The X-Files. Ses fans, venus des quatre coins de l’Europe, avaient la possibilité de la rencontrer, de se faire prendre en photo avec la star et d’obtenir un autographe. Il leur fallait toutefois débourser la somme non négligeable de 85 euros.

