Les problèmes techniques de la banque Argenta sont résolus

La ville balnéaire d’Ostende accueillera du 7 au 15 avril la troisième édition du festival d’art contemporain The Crystal Ship (Le Bateau de Crystal), qui se spécialise dans le domaine public, produisant plus de 25 installations, sculptures et peintures murales par an. Quinze artistes venus de Belgique et du monde entier occuperont rues et plage de leurs œuvres, pour le plaisir d’un public grandissant.

The Crystal Ship : festival d’art urbain à Ostende

