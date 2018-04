La Flandre va libérer des places dans les centres fermés

Le zoo d'Anvers célèbre ses 175 ans avec une comédie musicale

Le zoo d’Anvers fête ses 175 ans cette année et cet anniversaire est célébré notamment par la comédie musicale "Zoo of life". Un grand spectacle où se mêlent des acteurs professionnels et aussi des centaines de figurants. C'est une véritable ode au zoo. La première représentation a eu lieu lundi soir à la Koningin Elisabethzaal à côté du jardin zoologique. La comédie musicale "Zoo of Life" aura lieu durant toute les vacances de Pâques.

