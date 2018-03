Match amical : des femmes saoudiennes dans les tribunes

Quoi de neuf en Flandre?

Si l’on en croit les résultats du dernier baromètre politique publié mardi par la VRT, la RTBF, De Standaard et La Libre Belgique, la N-VA retrouverait son score de mai 2014. Avec 32,4%, le parti de Bart De Wever domine le paysage politique flamand et fait quasiment le double du CD&V. Autant dire que les partis au pouvoir ressortent confortés de ce sondage en Flandre. Autre élément "historique": les socialistes flamands seraient sous la barre des 10%. Le journaliste politique de la VRT Ivan De Vadder compare les résultats de ce sondage en Flandre et du côté francophone. Le sondage a été réalisé du 26 février au 21 mars. La marge d'erreur est de 3,1% en Flandre et de 3,6% pour Bruxelles et la Wallonie.

