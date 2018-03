Gaia dénonce la maltraitance de porcs dans des élevages italiens

L'organisation belge de défense des animaux Gaia dénonce ce lundi, vidéo à l'appui, les conditions de vie "épouvantables" des cochons dans six élevages du Nord de l'Italie pour la production du jambon de Parme. Ils possèdent chacun entre 3.000 et 10.000 porcs. Les images choquantes témoignent d'un manque d'hygiène et de violations du bien-être des animaux. Gaia - qui a effectué son enquête entre décembre et février derniers - demande aux consommateurs de ne plus acheter de jambon de Parme et aux chaînes de supermarchés d'arrêter d'en commercialiser, alors que la Belgique est le sixième plus grand importateur du produit.

