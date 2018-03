Biodiversité: en Belgique aussi, de nombreuses espèces sont menacées

Un parcours pour inciter les enfants à jouer à l'extérieur

Encourager les enfants à jouer à l’extérieur c’est l’objet de la nouvelle campagne de Kind en Gezin, l’organisme flamand pour la petite enfance. Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus sédentaires or, jouer dehors renforce leur développement moteur. Pour tenter de changer les mentalités de certains parents et aussi de certaines crèches, des images d’enfants et de bébés seront affichées un peu partout à Gand et à Anvers durant les prochains mois. Elles forment un parcours que l'on peut suivre pour s'amuser dehors.

