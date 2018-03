L’ancien garage Citroën devient "Une scène pour Bruxelles"

Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour dire non au racisme

Plus de 120 organisations ont pris part samedi après-midi à Bruxelles à la manifestation nationale contre le racisme, la discrimination, la haine, les inégalités et l'agressivité. Le cortège, organisé à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination,a pris sont départ à la gare du Nord pour arriver à la gare du Midi. La police a recensé 3.000 participants alors que les organisateurs en ont comptés 8.000.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour dire non au racisme

Plus de 120 organisations ont pris part samedi après-midi à Bruxelles à la manifestation nationale contre le racisme, la discrimination, la haine, les inégalités et l'agressivité. Le cortège, organisé à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination,a pris sont départ à la gare du Nord pour arriver à la gare du Midi. La police a recensé 3.000 participants alors que les organisateurs en ont comptés 8.000.