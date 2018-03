La porte d'une écluse de 2.000 tonnes retirée à Zeebrugge

La porte d’une écluse pesant plus de 2.000 tonnes doit être retirée de l’eau au port de Zeebrugge. Cette opération délicate s’inscrit dans le cadre de la rénovation de l’écluse Vandamme, qui est la voie d’accès principale du port intérieur de Zeebrugge. Cette écluse est l’une des plus grande de Belgique mais après 35 ans de bons et loyaux service elle doit être rénovée. Le gouvernement flamand a décidé de consentir un investissement de plus d'1 milliard d'euros sur le site.

