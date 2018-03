La collection d’art de Brussels Airport, avant sa vente

Leçons de conduite pour scooter médical

Le scooter électrique pour personne à mobilité réduite constitue un moyen de transport pratique qui permet aux personnes âgées de conserver une certaine autonomie dans leurs déplacements. Ces petits véhicules électriques peuvent circuler sur la voie publique et ne demandent pas de permis de conduire. L’hôpital de Maaseik, dans le Limbourg, organise actuellement une série de 5 cours de conduite théorique et pratique avec scooter médical. Et la demande ne manque pas, les cours sont complets jusqu’au mois d’août.

