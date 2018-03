Nos souverains sur la patinoire des Canadiens de Montréal

30 hectares de forêt menacés par un village de vacances

Non loin de l’ancien site minier d’Eisden la Société limbourgeoise de Reconversion (LRM) veut installer le Terhills Resort, un village de vacances de luxe, avec 250 bungalows et des installations sportives. Mais il faudra abattre 30 hectares de forêt précieuse. En échange desquels l’organisation environnementale Natuurpunt pourra planter 60 hectares de nouvelle forêt. Le parti d’opposition Groen critique cette compensation et le financement du projet. LRM souligne qu’il créera 230 emplois.

