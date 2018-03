Veviba a vendu de la viande ordinaire comme du bio

Parents et écoliers réclament une meilleure qualité de l’air

"Veillez sur nous et faites quelque chose contre la mauvaise qualité de l’air dans la ville". Avec cet appel des enfants de l’école primaire néerlandophone Maria Boodschap et leurs parents ont bloqué ce vendredi la Rue de Flandre à Bruxelles. L'établissement scolaire est l'un de ceux testés pour l'étude de Greenpeace sur la qualité de l’air et a été pointé du doigt dans un reportage "Pano" de la VRT. Les parents sont choqués que leurs enfants inhalent tant de pollution à l’école.

