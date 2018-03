Un carnaval de lumières à Hal

La ministre Crevits marche sur du verre pour lancer une campagne scolaire

La ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits (CD&V) a lancé de façon originale l’action "Strafste School" (L’école la plus cool), organisée pour la 8e fois par la radio MNM (VRT). Cette campagne a pour but d’inciter les élèves et les instituteurs à travailler main dans la main, et à mener des projets collectifs et originaux. Le slogan de cette édition est "déplacer les limites ensemble", chose que la ministre a illustré en relevant ce douloureux défi avec brio.

