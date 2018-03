Les cendriers au sol de Vilvorde ont un grand succès

A l’école en pyjama pour soutenir les élèves malades

De nombreuses écoles de Belgique prennent part ce vendredi à la0 Journée nationale du pyjama. Lancée en Flandre en 2016, cette initiative s’étend depuis l’an dernier aussi aux écoles francophones du pays et vise à soutenir les enfants malades de longue durée qui suivent les cours depuis l’hôpital ou leur domicile, grâce à du matériel informatique approprié. Une initiative des associations Bednet et Take Off. En Flandre, 700 enfants malades doivent suivre les cours depuis un ordinateur à domicile.

