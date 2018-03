L'ancien casino de Middelkerke a été démoli

Theo Francken reçoit 450 lettres de protestation contre l'expulsion d'un élève

Des élèves de l'école secondaire IKSO de Denderleeuw, en Flandre orientale, ont remis mardi 450 lettres de protestation au cabinet du secrétaire d'Etat en charge de l'Asile et la Migration, Theo Francken. Ils s'opposent à la menace d'expulsion qui pèse sur leur camarade de classe originaire de Macédoine et sa famille. Fin février, sa mère et sa grand-mère ont été interpellées et emmenées au centre fermé 127bis de Steenokkerzeel en vue d'être expulsées.

