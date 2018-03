Davantage d’élèves quittent le secondaire sans diplôme

Chaos à Brussels Airport: "ça aurait pu être mieux organisé!"

L’aéroport international de Bruxelles a connu une soirée quelque peu chaotique vendredi. Pas moins de 130 vols y ont en effet été annulés à cause de la neige et du verglas. Durant plusieurs heures, seule une piste était disponible, et tous les avions devaient être dégivrés avant un éventuel décollage. Des milliers de voyageurs se sont retrouvés cloués au sol. Nombre d’entre eux ont exprimé leur mécontentement. Si ce matin, des retards étaient encore affichés, la situation est depuis revenue à la normale.

