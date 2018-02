Des parents campent devant les écoles flamandes pour inscrire leurs enfants

Des infirmières de rue soignent des sans-abris à Bruxelles

Alors que les températures descendent nettement sous zéro pendant la nuit, elles ne donnent pas beaucoup de répit non plus en journée aux personnes qui vivent dans la rue. Tandis que les communes bruxelloises s’efforcent de guider les sans-abris vers des accueils de nuit, des infirmières de rue sont également à leur recherche, pour leur prodiguer des soins médicaux parfois urgents. Et les aiguiller vers les abris chauffés.

