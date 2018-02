Borgerhout : l’économie illégale dépasse la légale

Si l’on en croit une étude de la police locale et du service pour la sécurité sociale de la ville d’Anvers, l’économie liée à la criminalité gagne du terrain dans la métropole, et notamment dans son district de Borgerhout. Elle y dépasserait même l’économie légale. Ce serait avant tout sur la Turnhoutsebaan qu’il y a de nombreux commerces qui travaillent au noir. L’étude suggère d’intervenir. Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), reconnait le problème et affirme travailler à une loi plus large pour pouvoir intervenir de façon plus systématique.

