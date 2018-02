Francken en visite en Guinée pour décourager les migrants

Plus de 200.000 statuettes déjà installées à Zillebeke

600.000 statuettes seront installées ces prochaines semaines dans le domaine provincial de Palingbeek à Zillebeke, près d'Ypres. Elles forment un projet commémoratif réalisé par Koen Vanmechelen et la province de Flandre occidentale pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. L'installation des statuettes a démarré et prendra environ deux mois. Plus de 200.000 d’entre elles sont déjà en place. Depuis 2014, le grand public pouvait réaliser une statuette dans des ateliers mobiles et fixes. Toutes les statuettes ont reçu le nom d'un soldat et les 600.000 pièces représentent les victimes de la Première Guerre mondiale en Belgique.

