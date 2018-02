Fixer à 13 ans la limite pour un profil sur les réseaux sociaux ?

Onze communes flamandes veulent une hausse des survols de Bruxelles

La province du Brabant flamand, et onze communes flamandes vont lancer une action en justice contre le gouvernement fédéral. Elles comptent ainsi faire pression pour une répartition plus équilibrée du trafic aérien et des nuisances sonores liées à l’aéroport de Zaventem.

