Les Anversois se ruent pour apercevoir un pont historique bientôt enseveli

Fixer à 13 ans la limite pour un profil sur les réseaux sociaux ?

Le Secrétaire d’Etat à la Protection de la vie privée, Philippe De Backer, plaide pour fixer à 13 ans l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent accéder aux réseaux sociaux et créer un profil. Il l’a expliqué lundi soir dans l’émission "Van Gils en Gasten" à la VRT et va déposer un projet de loi à ce sujet au Parlement. En vertu d'un règlement européen, les Etats membres peuvent fixer l'âge minimum pour créer un profil sur les réseaux sociaux sans accord parental entre 13 et 16 ans.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Fixer à 13 ans la limite pour un profil sur les réseaux sociaux ?

Le Secrétaire d’Etat à la Protection de la vie privée, Philippe De Backer, plaide pour fixer à 13 ans l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent accéder aux réseaux sociaux et créer un profil. Il l’a expliqué lundi soir dans l’émission "Van Gils en Gasten" à la VRT et va déposer un projet de loi à ce sujet au Parlement. En vertu d'un règlement européen, les Etats membres peuvent fixer l'âge minimum pour créer un profil sur les réseaux sociaux sans accord parental entre 13 et 16 ans.