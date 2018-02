Dans les coulisses du carnaval d’Alost

Emanations d’amiante suite à un important incendie à Diest

Un important incendie a ravagé le bâtiment d’une entreprise de carrosserie samedi soir à Diest. Le feu s’est rapidement propagé sur le site. Les pompiers ont pris un certain temps pour parvenir à maîtriser les flammes. Les habitants des environs ont été invités à fermer leurs portes et leurs fenêtres. L’incendie n’a pas fait de victimes. Il a toutefois libéré des particules d’amiante. Des résidus ont été retrouvés à plus de 300 mètres du site.

