La STIB choisit Bombardier pour construire ses nouveaux trams

Ruud Vormer et Janice Cayman reçoivent le Soulier d’Or

Pour la deuxième année consécutive, le trophée récompensant le meilleur footballeur du championnat de Belgique au cours de l’année écoulée est allé à un joueur du Club Brugeois. Le Néerlandais Ruud Vormer succède ainsi à José Izquierdo et a été élu devant l’ancien Anderlechtois Youri Tielemans et l’Anderlechtois Leander Dendoncker. Chez les dames, c’est Janice Cayman qui remporte le Soulier d’Or, devant Tessa Wullaert et Davina Philtjens. L’attaquante de 29 ans chez les Red Flames joue aussi pour le club de Montpellier.

