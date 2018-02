Google construit un second centre de données à Mons

"Last night a DJ saved my life", la chanson qui pourrait bien vous sauver la vie

Les automobilistes qui empruntent la E40 et la E19 ont sans doute été surpris en apercevant les paroles de la chanson "Last night a DJ saved my life" marquées en grand sur la route. Il s’agit en fait d’une campagne de sensibilisation. Objectif: pousser les conducteurs à maintenir leur distance, la distance requise étant égale à la durée de ce célèbre refrain, soit 2 secondes.

