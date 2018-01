L'entreprise Verilin remporte l'Henry Van de Velde Award

L’entreprise textile Verilin, basée à Heule, près de Courtrai est un des premières au monde dans les domaines du linge de lit et du linge de table de luxe. Cette PME qui vient d’obtenir le "Henry Van de Velde Award" dans la catégorie entreprise poursuit une tradition ancestrale de l'industrie du lin, autrefois très prospère le long de la Lys. Verilin, fabrique du linge de maison de luxe et des tissus décoratifs depuis 1956 et ce grâce à une combinaison de tradition, de savoir-faire, d’innovation et de création.