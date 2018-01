Les voisins de Brussels Airport inquiets des projets d’extension

"Wonderland" au MIMA encourage la désobéissance

Le Millenium Iconoclast Museum of Art (MIMA) de Bruxelles vient de lancer sa 4e exposition, intitulée "Wonderland". Ses auteurs, les artistes suédois Akay et Olabo (des pseudonymes) proposent de bousculer les codes, de dépasser les interdits et briser la routine, pour avoir un regard neuf sur le monde.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Wonderland" au MIMA encourage la désobéissance

Le Millenium Iconoclast Museum of Art (MIMA) de Bruxelles vient de lancer sa 4e exposition, intitulée "Wonderland". Ses auteurs, les artistes suédois Akay et Olabo (des pseudonymes) proposent de bousculer les codes, de dépasser les interdits et briser la routine, pour avoir un regard neuf sur le monde.