De Wever: "La gauche doit choisir: ouvrir les frontières, ou l’Etat-providence"

Les voisins de Brussels Airport inquiets des projets d’extension

Des responsables de l’aéroport international de Zaventem ont tenu mercredi soir, dans les communes avoisinantes de Steenokkerzeel et Kortenberg, une réunion d’information pour les riverains. Elle concernait les projets d’extension de Brussels Airport d’ici 2040. Entre 400 et 500 personnes ont assisté à chacune des sessions, mais beaucoup d’entre elles affirment ne pas avoir appris grand-chose et ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer. Certaines ont laissé éclater leur colère.

