Un homme au couteau neutralisé à Gand-Saint-Pierre

Un homme a fait irruption mardi soir dans la gare de Gand-Saint-Pierre, en brandissant un couteau, et a foncé vers deux personnes d’une patrouille de la police des chemins de fer. Il a pu être neutralisé par ces policiers, qui ont ouvert le feu. L’homme a été emmené à l’hôpital dans un état critique, et a été opérée. Ses jours ne sont plus en danger. Il s’agit d’un Afghan de 28 ans qui réside à Gand, avec un permis de séjour. Il souffre de problèmes d'ordre psychique et ne présente actuellement aucun signe de radicalisation, précise le parquet de Flandre orientale.