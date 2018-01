Un automobiliste percute la boutique d’une station-service

L'extension de Brussels Airport menace des communes

Les bourgmestres des communes brabançonnes flamandes de Kortenberg et Steenokkerzeel s’opposent à l’agrandissement projeté de l’aéroport de Zaventem. D’après des plans qui ont fui dans la presse, le scénario le plus drastique prévoit le prolongement de la piste 25L et la disparition de 22 habitations, tandis que les riverains restants se retrouveraient à côté d’un mur antibruit de 18 mètres de haut. Aucune décision définitive n’a cependant encore été prise.

