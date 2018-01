"Il faut que personne ne se sente laissé pour compte"

"Il faut que personne ne se sente laissé pour compte"

Dans son discours devant les corps constitués de l'Etat, prononcé jeudi au Palais royal à Bruxelles à l'occasion des voeux de Nouvel An, le roi Philippe a invité à ce que le plus grand nombre puisse profiter du retour de la croissance. Le chef de l'Etat a également souligné l'importance de la diversité et de la démocratie pour la stabilité du pays. Le premier ministre Charles Michel a également placé l'égalité des chances au coeur de son intervention, appelant à rejeter toute forme de racisme, et d'intimidation à l'égard des femmes.