Nouvelle naissance d'un éléphanteau à Planckendael

Le Tour 2019 rend hommage à Eddy Merckx, à Bruxelles

Le Tour de France 2019 commencera par 2 étapes à Bruxelles : une en ligne de 192 km, avec notamment un passage par le Mur de Grammont, et un contre-la-montre par équipes de 28 km. Christian Prudhomme, directeur de la course, et Thierry Gouvenou, responsable sportif de l'organisation, ont dévoilé le parcours du Grand Départ ce mardi en présence des autorités de la Ville de Bruxelles et d'Eddy Merckx, auquel la Grande Boucle rendra hommage. Pour célébrer les 50 ans de la première de ses 5 victoires au Tour.

