Le Hertog Jan fermera ses portes à la fin de l'année

Le restaurant 3 étoiles "Hertog Jan" à Zedelgem fermera ses portes à la fin de l’année. L’annonce a été faites par le chef Gert De Mangeleer et par le sommelier Joachim Boudens. Le duo avec repris le restaurant en 2005. Un an plus tard, ils obtenaient leur 1ère étoile au Michelin, puis la deuxième, en 2009 et la 3ème, en 2011. Le duo annonce vouloir mettre fin à leur carrière en beauté et pouvoir profiter à fonds de leur famille.

