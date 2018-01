L'épidémie de grippe est à nos portes

A Anvers, le lundi perdu, on mange des pains saucisse

C’est aujourd’hui le lundi perdu en néerlandais "verloren maandag", une fête traditionnelle qui se déroule le lundi qui suit l’Epiphanie. Cette fête est surtout vivace en province d’Anvers et à Tournai. Dans la boulangerie Carl, on ne chôme pas on fabrique des milliers de rombosses ou "appelbollen" ainsi que des pains saucisse. Selon la tradition, ces pains saucisse auraient été offerts pour la première fois aux dockers du port d’Anvers qui recevaient leur prime de fin d’année le lundi perdu.

